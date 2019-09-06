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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 102034 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117030 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108730 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115159 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122140 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149362 просмотра

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149430 просмотра

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Олимпиада-2020: около 17 тысяч человек подали заявки на участие в этапе эстафеты олимпийского огня

Олимпиада-2020: около 17 тысяч человек подали заявки на участие в этапе эстафеты олимпийского огня

Киев  •  УНН

 • 12143 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Почти 17 тысяч человек подали заявки на участие в столичном этапе эстафеты олимпийского огня летних Игр 2020 году в Токио. Об этом в пятницу сообщила столичная администрация, передает УНН.

Отмечается, что заявки уже подали 16 910 человек, что в 100 раз больше имеющейся квоты в 165 участников, которые в будущем году пронесут по улицам Токио олимпийский огонь. Всего же в эстафете, которая пройдет по всем 47 префектурам Японии, примет участие свыше 10 тысяч человек.

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Заявки на участие в эстафете олимпийского огня принимаются на официальном сайте Игр до 15 сентября, подать заявку может любой, включая иностранцев, проживающих на территории Японии.

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Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада пройдет с 25 августа по 6 сентября. Олимпийский огонь зажгут 11 марта — в память о катастрофе на АЭС “Фукусима-1” в 2011 году, а сама эстафета начнется 26 марта 2020 года из префектуры Фукусима.

Напоминаем, для Олимпиады изготовят медали из переработанной техники.

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