Олимпиада-2020: около 17 тысяч человек подали заявки на участие в этапе эстафеты олимпийского огня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Почти 17 тысяч человек подали заявки на участие в столичном этапе эстафеты олимпийского огня летних Игр 2020 году в Токио. Об этом в пятницу сообщила столичная администрация, передает УНН.
Отмечается, что заявки уже подали 16 910 человек, что в 100 раз больше имеющейся квоты в 165 участников, которые в будущем году пронесут по улицам Токио олимпийский огонь. Всего же в эстафете, которая пройдет по всем 47 префектурам Японии, примет участие свыше 10 тысяч человек.
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Заявки на участие в эстафете олимпийского огня принимаются на официальном сайте Игр до 15 сентября, подать заявку может любой, включая иностранцев, проживающих на территории Японии.
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Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада пройдет с 25 августа по 6 сентября. Олимпийский огонь зажгут 11 марта — в память о катастрофе на АЭС “Фукусима-1” в 2011 году, а сама эстафета начнется 26 марта 2020 года из префектуры Фукусима.
Напоминаем, для Олимпиады изготовят медали из переработанной техники.