Олимпиада-2020: Сеул попросил МОК запретить использование на Олимпиаде в Токио имперского флага
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Республика Корея направила в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу в связи с возможным использованием Японией на Олимпиаде 2020 года флага “Восходящего солнца” с расходящимися лучами, который во многих странах Азии считается символом японского милитаризма. Об этом сообщило в среду южнокорейское Министерство культуры, спорта и туризма, пишет УНН.
“На имя главы МОК Томаса Баха направлено письмо, в котором выражаются глубокое сожаление и обеспокоенность в связи с позицией Оргкомитета игр в Токио по вопросу использования флага “Восходящего солнца”, — подчеркивает ведомство.
“Мы объяснили историю, с которой связан этот флаг, и попросили запретить его использование на Олимпиаде”, — говорится в сообщении. Авторы документа отметили, что имперское знамя Японии означает для народов Азии примерно то же, что нацистская свастика для европейцев. “Демонстрация флага „Восходящего солнца“ будет противоречить олимпийскому духу и ценностям мира и гуманизма”, — резюмирует министерство.
Национальный олимпийский комитет Японии ранее сообщил, что не станет запрещать демонстрацию флага, на котором изображено красное солнце с 16 лучами. Организаторы заявили, что флаг “Восходящего солнца” широко используется в Японии и “не имеет политического подтекста, и поэтому не считается запрещенным”.
Ранее о просьбе официального Сеула запретить флаг имперских времен писал CNN, указав, что на эту просьбу организаторы Игр ответили отрицательно.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Как писал УНН, почти 17 тысяч человек подали заявки на участие в столичном этапе эстафеты олимпийского огня летних Игр 2020 году в Токио.