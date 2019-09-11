Олимпиада-2020: Сеул попросил МОК запретить использование на Олимпиаде в Токио имперского флага

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Республика Корея направила в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу в связи с возможным использованием Японией на Олимпиаде 2020 года флага “Восходящего солнца” с расходящимися лучами, который во многих странах Азии считается символом японского милитаризма. Об этом сообщило в среду южнокорейское Министерство культуры, спорта и туризма, пишет УНН.