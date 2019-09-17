Северокорейские моряки напали на российских пограничников в территориальных водах РФ

“Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести”, — подчеркнули в ФСБ.

Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности.

В спецслужбе уточнили, что всего в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана.

Как писал УНН, президент Южной Кореи объявил выговор трем ведомствам, которые использовали топоним “Японское море”.