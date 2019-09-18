В СК РФ сообщили детали нападения экипажа шхуны с КНДР в водах России
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Четыре сотрудника Погранслужбы ФСБ были ранены во вторник во время нападения экипажа северокорейской шхуны, занимавшейся браконьерством в Японском море, один из них получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС и другие СМИ РФ.
По версии следствия, браконьеров заметили в исключительной экономической зоне России в Японском море вечером во вторник. “В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение”, — заявили в СК.
Из какого огнестрельного оружия ранили пограничника, не уточняется.
По факту нападения возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).
Браконьеры находились на двух шхунах, 21 человек с первой из них задержали сразу, а 45 человек со второго судна оказали сопротивление. Позже в ФСБ сообщили о задержании более 80 северокорейских браконьеров.
Из-за инцидента в МИД вызвали временного поверенного в делах КНДР Чин Чжон Хёпа, от которого потребовали принять меры в связи с произошедшим, чтобы не допустить повторения ситуации. В министерстве заявили, что представитель КНДР пообещал немедленно доложить в Пхеньян.
Как писал УНН ранее, северокорейские моряки напали на российских пограничников в территориальных водах РФ.