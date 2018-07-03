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Российские пранкеры разыграли Грицака

Российские пранкеры разыграли Грицака

Киев  •  УНН

 • 9086 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Председателя СБУ Василия Грицака разыграли российские пранкеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.

Сначала российские СМИ распространили информацию, что пранкер Вован дозвонился до Василия Грицака, представился журналистом Аркадием Бабченко и попросил о помощи, потому что его избили в киевском пабе из-за того, что он смотрел матч "Россия-Испания".

"Да, председателю СБУ позвонило лицо, которое представилось Аркадием Бабченко. Грицак, понимая, что действительно может произойти такая ситуация, предоставил определенные советы и принял определенные меры", - подтвердил эту информацию руководитель аппарата председателя СБУ генерал Игорь Гуськов.

"Но обнародована не вся разговор ... Самое интересное было в конце, когда председатель СБУ трижды назвал человека другим именем, которое не касается Бабченко, и отметил: а вы кто, вы же не настоящий Бабченко? После этого лицо просто отключилось", - добавил господин Гуськов.

На вопрос о том, откуда российские пранкеры могли достать телефон руководителя СБУ, он ответил: "В отличие от главы ФСБ, председатель Службы безопасности Украины общается с представителями СМИ ..., общественными активистами, которые от начала АТО много помогают СБУ. У главы публичный номер , который предоставляется людям, которым он доверяет. Вот кто именно из них поделился ... ".

В то же время он отметил, что этот номер Аркадию Бабченко не передавали, ведь такой необходимости не было.

Игорь Гуськов также предположил, что этот розыгрыш является попыткой ответа на пранк "спикера сайта Миротворец" Евгения Вольнова, который недавно позвонил в полицию российского Ростова и заявил, что на улицах города футбольные фанаты скандируют нецензурную кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

Как сообщал УНН, американский комик Джон Мелендес разыграл президента США Дональда Трампа.

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