Російські пранкери розіграли Грицака

Спочатку російські ЗМІ поширили інформацію, що пранкер Вован додзвонився до Василя Грицака, представився журналістом Аркадієм Бабченком та попросив про допомогу, бо його побили в київському пабі через те, що він дивився матч "Росія-Іспанія".



"Так, голові СБУ зателефонувала особа, що відрекомендувалася Аркадієм Бабченком. Голова, розуміючи, що дійсно може статися така ситуація, надав певні поради і вжив певні заходи", - підтвердив цю інформацію керівник апарату голови СБУ генерал Ігор Гуськов.

"Але оприлюднена не вся розмова… Найцікавіше було в кінці, коли голова СБУ тричі назвав людину іншим ім'ям, яке не стосується Бабченка, і зазначив: а ви хто, ви ж не справжній Бабченко? Після цього особа просто відключилася", - додав пан Гуськов.



На питання про те, звідки російські пранкери могли дістати телефон керівника СБУ, він відповів: "На відміну від голови ФСБ, голова Служби безпеки України спілкується з представниками ЗМІ…, громадськими активістами, які від початку АТО багато допомагають СБУ. У голови є публічний номер, який надається людям, яким він довіряє. От хто саме з них поділився…"

Водночас він зауважив, що цей номер Аркадію Бабченку не передавали, адже такої потреби не було.

Ігор Гуськов також припустив, що цей розіграш є спробою відповіді на пранк "спікера сайту Миротворець" Євгенія Вольнова, що нещодавно подзвонив до поліції російського Ростова й заявив, що на вулицях міста футбольні фанати скандують нецензурну кричалку про президента РФ Володимира Путіна.



Як повідомляв УНН, американський комік Джон Мелендес розіграв президента США Дональда Трампа.