Российские оккупанты собирают в Буче детей и женщин, чтобы сделать из них "живой щит" - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российские оккупанты собирают в БУче детей и женщин под видом эвакуации, чтобы сделать из них живой щит. Об этом в своем Telegram сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет УНН.
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"Рос-фашисты собирают в Буче детей и женщин. Говорят, что хотят их эвакуировать. Но на самом деле они планируют сделать их "живым щитом" для прорыва на Киев! Путин - военный преступник”, - говорится в сообщении.
Детали
Центр противодействия дезинформации отмечает, что украинские власти не проводят эвакуацию из Бучи, и призывает местных жителей не садиться в автобусы.
Ранее стало известно, что ВСУ отбили Ирпень в российских оккупантов.
Добавим
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщает, что российские оккупанты захватили родильное отделение в Ворзеле и прикрываются женщинами и детьми.