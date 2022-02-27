Российские оккупанты собирают в Буче детей и женщин, чтобы сделать из них "живой щит" - Геращенко

Цитата

"Рос-фашисты собирают в Буче детей и женщин. Говорят, что хотят их эвакуировать. Но на самом деле они планируют сделать их "живым щитом" для прорыва на Киев! Путин - военный преступник”, - говорится в сообщении.

Детали

Центр противодействия дезинформации отмечает, что украинские власти не проводят эвакуацию из Бучи, и призывает местных жителей не садиться в автобусы.

Ранее стало известно, что ВСУ отбили Ирпень в российских оккупантов.

Добавим

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщает, что российские оккупанты захватили родильное отделение в Ворзеле и прикрываются женщинами и детьми.