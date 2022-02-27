Російські окупанти збирають у Бучі дітей та жінок, щоб зробити з них "живий щит" - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російські окупанти збирають у Бучі дітей та жінок під виглядом евакуації, щоб зробити з них живий щит. Про це у своєму Telegram повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН.
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"Рос-фашисти збирають у Бучі дітей та жінок. Кажуть, що хочуть їх евакуювати. Але насправді вони планують зробити їх "живим щитом" для прориву на Київ! Путін - військовий злочинець", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Центр протидії дезінформації зазначає, що українська влада не проводить евакуацію з Бучі, і закликає місцевих жителів не сідати в автобуси.
Раніше стало відомо, що ЗСУ відбили Ірпінь у російських окупантів.
Додамо
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомляє, що російські окупанти захопили пологове відділення в Ворзелі і прикриваються жінками і дітьми.