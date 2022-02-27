Ірпінь відбили - міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що місто відбили. Відповідне відеозвернення з'явилось на його сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Сьогодні в Ірпінь зайшли танки зі сторони Бучі. Ми з хлопцями відбили, дуже дякуємо... Підійшло підкріплення, Ірпінь ми тримаємо", - наголосив міський голова.
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Закликав максимально бути вдома, не виходити, якщо потрібна їжа - повідомляти. Також Маркушин закликав жителів міста подбати про своїх літніх сусідів та інвалідів.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.