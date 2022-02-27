Ирпень отбили - городской голова

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"Сегодня в Ирпень зашли танки со стороны Бучи. Мы с ребятами отбили, спасибо. Подошло подкрепление, Ирпень мы держим", - подчеркнул городской голова.

Добавим

Он призвал максимально быть дома, не выходить, если нужна еда - сообщать. Также Маркушин призвал жителей города позаботиться о своих пожилых соседях и инвалидах.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.