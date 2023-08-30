российские оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области, ранили восьмерых - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки, 29 августа, убили одного жителя Донецкой области, еще восемь ранили. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"За 29 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Багатире. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.
Детали
Кириленко отметил, что с начала полномасштабного вторжения военные рф в Донецкой области убили 1673 человека, еще 4055 гражданских ранили. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что российские войска посреди ночи, 29 августа, нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области.