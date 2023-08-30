российские оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области, ранили восьмерых - ОВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки, 29 августа, убили одного жителя Донецкой области, еще восемь ранили. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

"За 29 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Багатире. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Детали

Кириленко отметил, что с начала полномасштабного вторжения военные рф в Донецкой области убили 1673 человека, еще 4055 гражданских ранили. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что российские войска посреди ночи, 29 августа, нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области.

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