российские оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области, ранили восьмерых - ОВА

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"За 29 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Багатире. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Детали

Кириленко отметил, что с начала полномасштабного вторжения военные рф в Донецкой области убили 1673 человека, еще 4055 гражданских ранили. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что российские войска посреди ночи, 29 августа, нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области.