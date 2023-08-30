російські окупанти вбили ще одного жителя Донецької області, поранили вісьмох - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби, 29 серпня, вбили одного жителя Донецької області, ще вісьмох поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
Цитата
"За 29 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Багатирі. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Кириленко зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення військові рф у Донецькій області вбили 1673 осіб, ще 4055 цивільних поранили. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські війська посеред ночі, 29 серпня, завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області.