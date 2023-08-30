російські окупанти вбили ще одного жителя Донецької області, поранили вісьмох - ОВА

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"За 29 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Багатирі. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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Кириленко зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення військові рф у Донецькій області вбили 1673 осіб, ще 4055 цивільних поранили. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські війська посеред ночі, 29 серпня, завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області.