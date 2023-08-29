росіяни опівночі завдали ракетний удар по Дружківці - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Дружківка Донецької області посеред ночі зазнала ракетного удару російських військ, минулої доби у регіоні ворог вів обстріли на чотирьох напрямках, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"Опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці - поцілили у зелену зону", - повідомив Кириленко у Telegram.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація за напрямками наступна:
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- На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка і Богоявленка - без жертв.
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- На Донецькому напрямку пошкоджено 6 будинків у Кураховому.
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- На Горлівському напрямку у Шахівській громаді 2 людини загинули і 1 поранена. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Васюківка і Федорівка.
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- На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Лимані. У Сіверську пошкоджені будинки на трьох вулицях.
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Доповнення
За добу росіяни вбили 5 жителів Донеччини, поранили ще 4.