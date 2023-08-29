россияне в полночь нанесли ракетный удар по Дружковке - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Дружковка Донецкой области посреди ночи подверглась ракетному удару российских войск, за прошедшие сутки в регионе враг вел обстрелы на четырех направлениях, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"В полночь россияне нанесли ракетный удар по Дружковке - попали в зеленую зону", - сообщил Кириленко в Telegram.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация по направлениям следующая:
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- На Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Богоявленка - без жертв.
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- На Донецком направлении повреждены 6 домов в Курахово.
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- На Горловском направлении в Шаховской громаде 2 человека погибли и 1 ранен. В Соледарской громаде под огнем Роздоловка, Васюковка и Федоровка.
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- На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Лимане. В Северске повреждены дома на трех улицах.
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Дополнение
За сутки россияне убили 5 жителей Донецкой области, ранили еще 4.