росіяни вбили ще п'ятьох жителів Донеччини, поранено чотирьох - ОВА

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«За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Дальньому, 1 у Торецьку, Лимані та Великій Новосілці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення», - написав Кириленко у Telegram.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

28 серпня окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині касетними боєприпасами РСЗВ "Ураган", унаслідок чого загинула одна людина та ще троє поранено.