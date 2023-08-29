росіяни вбили ще п'ятьох жителів Донеччини, поранено чотирьох - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські війська за 28 серпня вбили у Донецькій області ще п'ятьох жителів. Ще чотирьох людей поранено. Про це повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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«За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Дальньому, 1 у Торецьку, Лимані та Великій Новосілці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення», - написав Кириленко у Telegram.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
28 серпня окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині касетними боєприпасами РСЗВ "Ураган", унаслідок чого загинула одна людина та ще троє поранено.