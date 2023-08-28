Окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині: загинула одна людина та ще троє поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У вечір понеділка окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині касетними боєприпасами РСЗВ “Ураган”, унаслідок чого загинула одна людина та ще троє поранено. Донецька обласна прокуратура почала розслідування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства відомо, що у понеділок, о 18:00, російська армія обстріляла м. Торецьк, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ “Ураган”.
Унаслідок ворожого удару загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї. Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та 88-річна жінка.
Зазначається, що всі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Наразі їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
Також ударом окупантів було пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки. Наразі триває огляд місць події.
Доповнення
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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