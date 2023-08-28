Оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области: погиб один человек и еще трое ранены

Детали

По данным следствия известно, что в понедельник, в 18:00, российская армия обстреляла г. Торецк, вероятно, с использованием кассетных боеприпасов РСЗО “Ураган”.

В результате вражеского удара погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами в собственном дворе’. Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию, среди них супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и 88-летняя женщина.

Отмечается, что все пострадавшие во время обстрела находились дома. Сейчас они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Также ударом оккупантов были повреждены частные и многоквартирные жилые дома. Сейчас продолжается осмотр мест происшествия.

Дополнение

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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