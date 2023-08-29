россияне убили еще пятерых жителей Донецкой области, ранены четверо - ОВА

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«За 28 августа россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Дальнем, 1 в Торецке, Лимане и Великой Новоселке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения», - написал Кириленко в Telegram.

Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

28 августа оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган", в результате чего погиб один человек и еще трое ранены.