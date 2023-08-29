россияне убили еще пятерых жителей Донецкой области, ранены четверо - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские войска за 28 августа убили в Донецкой области еще пятерых жителей. Еще четыре человека ранены. Об этом сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
«За 28 августа россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Дальнем, 1 в Торецке, Лимане и Великой Новоселке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения», - написал Кириленко в Telegram.
Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
28 августа оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган", в результате чего погиб один человек и еще трое ранены.