Российские оккупанты в Николаеве: в городе продолжается бой, разбили кучу техники врага
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Николаеве в направлении Октябрьского продолжается бой. По Прибужскому направлению военные Вооруженных сил Украины разбили целую кучу российской техники. Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, сообщает УНН.
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"Давайте не нервничать. В направлении Октябрьского ведётся бой, мы сейчас отобьём. По Прибужскому разбили целую кучу техники. Из Баштанки техника также начинает перемещаться", - сказал Ким.
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Колонна российских оккупантов заехала в Николаев со стороны Николаевского глиноземного завода.