Российские оккупанты в Николаеве: в городе продолжается бой, разбили кучу техники врага

Цитата

"Давайте не нервничать. В направлении Октябрьского ведётся бой, мы сейчас отобьём. По Прибужскому разбили целую кучу техники. Из Баштанки техника также начинает перемещаться", - сказал Ким.

Дополнение

Колонна российских оккупантов заехала в Николаев со стороны Николаевского глиноземного завода.



