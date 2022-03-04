Російські окупанти в Миколаєві: у місті триває бій, розбито купу техніки ворога

Цитата

"Нумо не нервувати. У напрямку Жовтневого триває бій, ми зараз відіб'ємо. По Прибузькому розбили цілу купу техніки. З Баштанки техніка також починає пересуватися", - сказав Кім.

Доповнення

Колона російських окупантів заїхала до Миколаєва з боку Миколаївського глиноземного заводу.



