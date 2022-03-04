Російські окупанти в Миколаєві: у місті триває бій, розбито купу техніки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Миколаєві у напрямку Жовтневого триває бій. За Прибузьким напрямком військові Збройних сил України розбили цілу купу російської техніки. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, повідомляє УНН.
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"Нумо не нервувати. У напрямку Жовтневого триває бій, ми зараз відіб'ємо. По Прибузькому розбили цілу купу техніки. З Баштанки техніка також починає пересуватися", - сказав Кім.
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Колона російських окупантів заїхала до Миколаєва з боку Миколаївського глиноземного заводу.