В Николаев заехала колонна российских оккупантов

Детали

"Колонна со стороны НГЗ вдоль канала уже заходит в город. Поэтому ТрО, за оружие, защищаем город. Их там немного. Мы сейчас по большой технике работаем. Защищаем город, есть первый заход", - сказал Виталий Ким.

Женщин и детей голова призвал покинуть город, мужчин – вступить в тероборону.

Напомним

В Вознесенске Николаевской области оккупанты забрали мобильные телефоны у нескольких представителей местной власти, в том числе у заместителя мэра.