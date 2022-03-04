В Николаев заехала колонна российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Колонна российских оккупантов заехала в Николаев со стороны Николаевского глиноземного завода. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует УНН.
Детали
"Колонна со стороны НГЗ вдоль канала уже заходит в город. Поэтому ТрО, за оружие, защищаем город. Их там немного. Мы сейчас по большой технике работаем. Защищаем город, есть первый заход", - сказал Виталий Ким.
Женщин и детей голова призвал покинуть город, мужчин – вступить в тероборону.
Напомним
В Вознесенске Николаевской области оккупанты забрали мобильные телефоны у нескольких представителей местной власти, в том числе у заместителя мэра.