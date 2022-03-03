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У Вознесенську окупанти забрали мобільні у заступника мера і ще низки чиновників - голова Миколаївської ОДА

У Вознесенську окупанти забрали мобільні у заступника мера і ще низки чиновників - голова Миколаївської ОДА

Київ • УНН

 • 181429 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У Вознесенську окупанти забрали мобільні телефони у кількох представників місцевої влади, зокрема й заступника мера. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

"Будьте уважні. У Вознесенську окупанти забрали мобільні телефони у кількох представників місцевої влади, зокрема й заступника мера. Майте на увазі, що вони тепер використовуватимуть ці телефони. Тому жодних повідомлень, лише живий голос", - написав Кім.

Доповнення

У Миколаївській області станом на 15:35 1 березня бої велися у Баштанці, Снігурівці та селах, де цивільні навіть брали у полон загарбників.

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