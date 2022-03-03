В Вознесенске оккупанты забрали мобильные у заместителя мэра и еще ряда чиновников - председатель Николаевской ОГА

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"Будьте внимательны. В Вознесенске оккупанты забрали мобильные телефоны у нескольких представителей местной власти, в том числе и заместителя мэра. Имейте в виду, что теперь они будут использовать эти телефоны. Поэтому никаких сообщений, только живой голос", - написал Ким.

Дополнение

В Николаевской области по состоянию на 15:35 1 марта бои велись в Баштанке, Снигиревке и селах, где гражданские даже брали в плен захватчиков.