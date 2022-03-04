У Миколаїв заїхала колона російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Колона російських окупантів заїхала в Миколаїв з боку Миколаївського глиноземного заводу. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, інформує УНН.
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"Колона з боку МГЗ уздовж канала вже заходить у місто. Тому ТрО, за зброю, захищаємо місто. Їх там небагато. Ми зараз по великій техниці працюємо. Захищаємо місто, є перший захід", - сказав Віталій Кім.
Жінок та дітей голова закликав покинути місто, чоловіків — вступити до тероборони.
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