Российские оккупанты направили на приграничье Сумщины 70 снарядов и мин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Российские захватчики обстреляли Сумскую область. Под вражескими обстрелами оказались 4 приграничные громады – Белопольская, Зноб-Новгородская, Миропольская и Хотинская. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Сегодня под вражескими обстрелами были 4 пограничные громады – Белопольская, Зноб-Новгородская, Миропольская и Хотинская. На них россияне в течение дня направили 70 снарядов и мин", - отметил Живицкий.
Детали
Миропольскую громаду с территории россии обстреляли из минометов. Было 9 взрывов. Без разрушений.
По Хотинской общине враг тоже вел сначала минометный обстрел (9 "прилетов"). А после обеда еще по двум приграничным селам россияне ударили из САУ. Всего было 15 взрывов.
"Чудом обошлось без разрушений", - подчеркнул глава ОВА.
Белопольская громада: почти час враг из САУ обстреливал приграничье (28 "прилетов"). Повреждены по меньшей мере 3 жилых дома и еще четыре хозяйственных помещения. Были прямые попадания в помещения. Без погибших.
По другому селу общины оккупанты били из минометов (4 "прилета").
Зноб-Новгородская громада: под российский обстрел попали два села. По одному враг вел гранатометный обстрел ( 5 "очередей" из АГС). По другому - применил стрелковое оружие.
Напомним
Российские оккупанты 3 ноября направили на приграничье Сумщины 157 снарядов и мин. Под обстрелами оказалось 8 громад.