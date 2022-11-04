Російські окупанти спрямували на прикордоння Сумщини 70 снарядів та мін

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"Сьогодні під ворожими обстрілами були 4 прикордонні громади – Білопільська, Зноб-Новгородська, Миропільська та Хотінська. На них росіяни протягом дня спрямували 70 снарядів та мін", - зазначив Живицький.

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Миропільську громаду з території росії обстріляли з мінометів. Було 9 вибухів. Без руйнувань.

По Хотінській громаді ворог теж вів спочатку мінометний обстріл (9 "прильотів"). А пообіді ще по двом прикордонним селам росіяни ударили із САУ. Загалом було 15 вибухів.

"Дивом обійшлося без руйнувань", - наголосив голова ОВА.

Білопільська громада: майже годину ворог із САУ обстрілював прикордоння (28 "прильотів"). Пошкоджені щонайменше 3 житлові будинки та ще чотири господарські приміщення. Були прямі попадання в помешкання. Без загиблих.

По іншому селу громади окупанти били із мінометів (4 "прильоти").

Зноб-Новгородська громада: під російський обстріл потрапили два села. По одному ворог вів гранатометний обстріл ( 5 "черг" із АГС). По іншому - застосував стрілецьку зброю.

Нагадаємо

Російські окупанти 3 листопада спрямували на прикордоння Сумщини 157 снарядів та мін. Під обстрілами опинилося 8 громад.