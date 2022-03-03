Российские оккупанты начали минировать Херсон. В центре появились "растяжки"

Цитата

"Рашисти начали минировать Херсон. Очевидцы сообщают, что они установили "растяжки" в центре - вблизи здания ТРК "Скифия"! Где еще российские оккупанты оставили подобные "подарки" - доподлинно неизвестно", - написал Лагута.

Детали

Лагута призвал всех передвигаться осторожно, смотрите под ноги.

"Особенно, если проходите местность с большой травой. Если все-таки увидели взрывчатку. Не трогайте ее ни в коем случае. Она может детонировать и убить или покалечить вас. Сообщите о ее местонахождении правоохранителям", - подчеркнул он.

Дополнение

Ранее Лагута сообщал, что российские оккупанты полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации.

2 марта председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута призвал жителей оставаться дома, потому что российские оккупанты находятся во всех районах города.