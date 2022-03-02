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Ситуація критична: влада Херсону закликала мешканців залишатися вдома

Ситуація критична: влада Херсону закликала мешканців залишатися вдома

Київ • УНН

 • 286625 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута закликав місцевих мешканців залишатися вдома, через ситуацію, що склалася наразі в місті, передає УНН.

Цитата

"Друзі! Прошу всіх, хто зараз не вдома, або хто планує виходити на вулицю - не робити це. Окупанти перебувають у всіх районах міста та дуже небезпечні.

У темну пору доби є ймовірність, що ворог може відкривати вогонь на пораження!

Будьте обережні! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Голова ОДА також повідомив, що окупанти завдали жахливих наслідків у сфері освіти Херсонській області.

Пошкоджені 3 дитячих садки, 6 шкіл, 1 заклад профтехосвіти у Херсоні та Новокаховській громаді.

Керівництво запевнило, що питання забезпечення області продуктами харчування та ліками потребують часу і буде вирішуватись.

Також потребує часу й питання евакуації населення.

"Тому, якщо ви зараз бачите повідомлення про евакуацію - це фейк та підступний задум ворога!", - додали в ОДА.

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