Ситуація критична: влада Херсону закликала мешканців залишатися вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута закликав місцевих мешканців залишатися вдома, через ситуацію, що склалася наразі в місті, передає УНН.
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"Друзі! Прошу всіх, хто зараз не вдома, або хто планує виходити на вулицю - не робити це. Окупанти перебувають у всіх районах міста та дуже небезпечні.
У темну пору доби є ймовірність, що ворог може відкривати вогонь на пораження!
Будьте обережні! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Голова ОДА також повідомив, що окупанти завдали жахливих наслідків у сфері освіти Херсонській області.
Пошкоджені 3 дитячих садки, 6 шкіл, 1 заклад профтехосвіти у Херсоні та Новокаховській громаді.
Керівництво запевнило, що питання забезпечення області продуктами харчування та ліками потребують часу і буде вирішуватись.
Також потребує часу й питання евакуації населення.
"Тому, якщо ви зараз бачите повідомлення про евакуацію - це фейк та підступний задум ворога!", - додали в ОДА.