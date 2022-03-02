Ситуация критическая: власти Херсона призвали жителей оставаться дома
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута призвал местных жителей оставаться дома, из-за ситуации, сложившейся сейчас в городе, передает УНН.
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"Друзья! Прошу всех, кто сейчас не дома, или кто планирует выходить на улицу, не делать это. Оккупанты находятся во всех районах города и очень опасны.
В темное время суток есть вероятность, что враг может открывать огонь на поражение!
Будьте осторожны! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Детали
Глава ОГА также сообщил, что оккупанты нанесли ужасные последствия в сфере образования Херсонской области.
Повреждены 3 детских сада, 6 школ, 1 учреждение профтехобразования в Херсоне и Новокаховской общине.
Руководство заверило, что вопрос обеспечения области продуктами питания и лекарствами требуют времени и будет решаться.
Также требует времени и вопрос эвакуации населения.
"Поэтому, если вы сейчас видите сообщение об эвакуации - это фейк и коварный замысел врага!",- добавили в ОГА.