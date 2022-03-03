Російські окупанти почали мінувати Херсон. У середмісті з'явились "розтяжки"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупанти почали мінувати Херсон. Вони встановили "розтяжки" у середмісті - поблизу будівлі ТРК "Скіфія". Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, інформує УНН.
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"Рашисти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють, що вони встановили "розтяжки"у середмісті - поблизу будівлі ТРК "Скіфія"! Де ще російські окупанти залишили подібні "подарунки" - достеменно невідомо", - написав Лагута.
Деталі
Лагута закликав усіх пересуватися обережно, дивіться під ноги.
"Особливо, якщо проходите місцевість з великою травою. Якщо все-таки побачили вибухівку. Не чіпайте її в жодному разі. Вона може детонувати та вбити або покалічити вас. Повідомте про її місцезнаходження правоохоронцям", - наголосив він.
Доповнення
Раніше Лагута повідомляв, що російські окупанти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.
2 березня голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута закликав жителів залишатися вдома, тому що російські окупанти перебувають у всіх районах міста.