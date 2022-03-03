Російські окупанти повністю зайняли Херсонську ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупанти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, інформує УНН.
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"Рашисти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Проте ми не покинули своїх обов'язків.
Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу.
Будь ласка, не вірте фейкам та не панікуйте. Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу", — написав Лагута.
Нагадаємо
2 березня голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута закликав жителів залишатися вдома, тому що російські окупанти перебувають у всіх районах міста.