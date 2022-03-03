Российские оккупанты полностью заняли Херсонскую ОГА

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"Рашисти полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации. Однако мы не покинули своих обязанностей.

Областной оперативный штаб, который я возглавляю, продолжает работать и решать насущные вопросы относительно помощи жителям области. Ждем гуманитарной помощи.

Пожалуйста, не верьте фейкам и не паникуйте. Мы работаем в соответствии с регламентом работы оперативного штаба", — написал Лагута.

Напомним

2 марта председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута призвал жителей оставаться дома, потому что российские оккупанты находятся во всех районах города.