Российские оккупанты полностью заняли Херсонскую ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Российские оккупанты полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута, информирует УНН.
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"Рашисти полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации. Однако мы не покинули своих обязанностей.
Областной оперативный штаб, который я возглавляю, продолжает работать и решать насущные вопросы относительно помощи жителям области. Ждем гуманитарной помощи.
Пожалуйста, не верьте фейкам и не паникуйте. Мы работаем в соответствии с регламентом работы оперативного штаба", — написал Лагута.
Напомним
2 марта председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута призвал жителей оставаться дома, потому что российские оккупанты находятся во всех районах города.