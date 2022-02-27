Российские оккупанты обстреляли радиоактивный объект Киева

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“Сейчас отсутствует возможность оценки масштаба разрушений. Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя. Но камеры наблюдений зафиксировали падение снарядов. Оценка радиационной обстановки будет осуществлена переносными приборами после завершения обстрелов. По предварительной оценке Госатомрегулирования, за пределами санитарно-защитной зоны, угрозы населению нет”, — говорится в сообщении.

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