Російські окупанти обстріляли радіоактивний об’єкт Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Унаслідок російського обстрілу Києва снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії “Об’єднання Радон”, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання, передає УНН.
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“Наразі відсутня можливість оцінки масштабу руйнувань. Автоматизована система радіаційного моніторингу вишла з ладу. Але камери спостережень зафіксували падіння снарядів. Оцінка радіаційної обстановки буде здійснена переносними приладами після завершення обстрілів. За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає”, — ідеться в повідомленні.
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