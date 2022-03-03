Российские оккупанты обстреляли курортную Затоку в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Российские оккупационные войска обстреляли куротный поселок Затока в Одесской области. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области в Facebook, пишет УНН.
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"Большая" армия "руСкАвА мІрА" совершила ракетный обстрел в курортном поселке Затока Одесской области. Все живы и невредимы. Не понятно, что было их целью, разве что лагерь ромов, которых они теперь уже боятся, но и те съехали на новое место задолго до атаки. Шутки шутками, но эти ничтожества заплатят за все зло, которое повлекли нашей стране”, - информируют в ГСЧС.
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Как писал УНН, государственная служба по чрезвычайным ситуациям запустила информационный чат-бот, чтобы информировать о чрезвычайных ситуациях, инструкции по действиям в сложных условиях и тому подобное.