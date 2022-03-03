Російські окупанти обстріляли курортну Затоку на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупаційні війська обстріляли куротне селище Затока в Одеській області. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області у Facebook, пише УНН.
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"Велика" армія "руСкАвА мІрА" здійснила ракетний обстріл в курортному селищі Затока Одеської області. Усі живі та неушкоджені. Не зрозуміло, що було їх ціллю, хіба що табір ромів, яких вони тепер вже бояться, але і ті з’їхали на нове місце задовго до атаки. Жарти жартами, але ці нікчеми заплатять за усе зло, яке спричинили нашій країні”, - інформують у ДСНС.
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Як писав УНН, державна служба з надзвичайних ситуацій запустила інформаційний чат-бот, щоб інформувати про надзвичайні ситуації, інструкції щодо дій в складних умовах тощо.