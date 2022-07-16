Российские оккупанты обстреляли Константиновку

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"Константиновка снова под ударами российских террористических войск. Сегодня утром ракетами россияне разрушили дома в частном секторе, нанесли удары по промышленным объектам. Оккупанты превращают наши города и поселки в руины, уничтожают людей и промышленность. Все свои потери подсчитаем после победы. Все восстановим. Главное сейчас - остановить и выбросить российского оккупанта с нашей земли", - написал Кириленко в Telegram.

Напомним

За 15 июля российские оккупанты убили 7 мирных жителей Донецкой области, еще 14 человек получили ранения.