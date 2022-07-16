Російські окупанти обстріляли Костянтинівку

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"Костянтинівка знову під ударами російських терористичних військ. Сьогодні зранку ракетами росіяни зруйнували будинки у приватному секторі, завдали ударів по промисловим об'єктам. Окупанти перетворюють наші міста і селища на руїни, нищать людей і промисловість. Усі свої втрати підрахуємо після перемоги. Усе відновимо. Головне зараз - зупинити й викинути російського окупанта з нашої землі", - написав Кириленко у Telegram.

Нагадаємо

За 15 липня російські окупанти вбили 7 мирних жителів Донеччини, ще 14 людей отримали поранення.