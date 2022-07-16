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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25893 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Російські окупанти обстріляли Костянтинівку

Російські окупанти обстріляли Костянтинівку

Київ • УНН

 • 144120 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Окупанти вдарили по Костянтинівці у Донецькій області. Загарбники зруйнували будинки у приватному секторі, а також атакували промислові об'єкти. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

"Костянтинівка знову під ударами російських терористичних військ. Сьогодні зранку ракетами росіяни зруйнували будинки у приватному секторі, завдали ударів по промисловим об'єктам. Окупанти перетворюють наші міста і селища на руїни, нищать людей і промисловість. Усі свої втрати підрахуємо після перемоги. Усе відновимо. Головне зараз - зупинити й викинути російського окупанта з нашої землі", - написав Кириленко у Telegram.

Нагадаємо 

За 15 липня російські окупанти вбили 7 мирних жителів Донеччини, ще 14 людей отримали поранення.

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