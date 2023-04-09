Российские оккупанты обстреляли Камышаны - Херсонская МВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Ночью российские захватчики обстреляли Камышаны, погибших и раненых нет. Об этом информирует Херсонская МВА, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки российская армия 16 раз обстреляла Херсонскую громаду, использовав 63 снаряда.
Под огнем находились Антоновка, Приднепровское, Инженерное, Зеленовка, Корабельный район Херсона. Пострадавших нет.
“Кроме того, сегодня ночью оккупанты обстреляли Камышаны. Жертв, к счастью, нет”, — говорится в сообщении.
Напомним
С деоккупированной территории Херсонской области эвакуирован 61 человек.