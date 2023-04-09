Російські окупанти обстріляли Комишани - Херсонська МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Вночі російські загарбники обстріляли Комишани, загиблих та поранених немає. Про це інформує Херсонська МВА, передає УНН.
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За минулу добу російська армія 16 разів обстріляла Херсонську громаду, використавши 63 снаряди.
Під вогнем перебували Антонівка, Придніпровське, Інженерне, Зеленівка, Корабельний район Херсона. Потерпілих немає.
“Окрім того, сьогодні уночі окупанти обстріляли Комишани. Жертв, на щастя, немає”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
З деокупованої території Херсонської області евакуйовано 61 особу.