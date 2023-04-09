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За минулу добу ворог здійснив понад 70 обстрілів Херсонської області

За минулу добу ворог здійснив понад 70 обстрілів Херсонської області

Київ • УНН

 • 597444 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. За минулу добу противник здійснив 71 обстріл Херсонської області, випустивши 495 снарядів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

За минулу добу противник здійснив – 71 обстріл, випустивши 495 снарядів. 23 снаряди влучили у місто Херсон.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, лінію електропередач, територію судозаводу Корабельного району міста та зернового терміналу Бериславського району.

За минулу добу жертв серед цивільного населення немає.

Доповнення

З деокупованої території області евакуйовано 61 особу.

Нагадаємо 

8 квітня у низці районів Херсону зникло світло.

Українські Національні Новини

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