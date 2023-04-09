За минулу добу ворог здійснив понад 70 обстрілів Херсонської області
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. За минулу добу противник здійснив 71 обстріл Херсонської області, випустивши 495 снарядів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
За минулу добу противник здійснив – 71 обстріл, випустивши 495 снарядів. 23 снаряди влучили у місто Херсон.
Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, лінію електропередач, територію судозаводу Корабельного району міста та зернового терміналу Бериславського району.
За минулу добу жертв серед цивільного населення немає.
Доповнення
З деокупованої території області евакуйовано 61 особу.
Нагадаємо
8 квітня у низці районів Херсону зникло світло.