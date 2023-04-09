За минувшие сутки враг совершил более 70 обстрелов Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел Херсонской области, выпустив 495 снарядов. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки противник совершил – 71 обстрел, выпустив 495 снарядов. 23 снаряда попали в город Херсон.
Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, линию электропередач, территорию судозавода Корабельного района города и зернового терминала Бериславского района.
За прошедшие сутки жертв среди гражданского населения нет.
Дополнение
С деоккупированной территории области эвакуирован 61 человек.
Напомним
8 апреля в ряде районов Херсона пропал свет.