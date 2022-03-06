Российские оккупанты обстреляли и ограбили журналиста из Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Российские оккупанты 6 марта обстреляли автомобиль швейцарского журналиста Гийома Брике и ограбили его. Мужчина самостоятельно добрался до блокпоста в Кировоградской области, где ему оказали первую помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Кировоградской области в Facebook.
Детали
Журналист собирал материал для европейских СМИ в Николаевской области. Во время движения в сторону Николаева его бронированный внедорожник Land Rover Defender был обстрелян российскими военными. Несколько пуль попали в стекло. Мужчина получил повреждение лица и предплечья.
Оккупанты отобрали у журналиста документы, деньги, а также фото - и видеотехнику, и вскоре отпустили. Раненый Брике направился к ближайшему блокпосту на юге Кировоградской области. Полицейские сопроводили мужчину в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.
Напомним
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