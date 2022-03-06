Российские оккупанты обстреляли и ограбили журналиста из Швейцарии

Детали

Журналист собирал материал для европейских СМИ в Николаевской области. Во время движения в сторону Николаева его бронированный внедорожник Land Rover Defender был обстрелян российскими военными. Несколько пуль попали в стекло. Мужчина получил повреждение лица и предплечья.

Оккупанты отобрали у журналиста документы, деньги, а также фото - и видеотехнику, и вскоре отпустили. Раненый Брике направился к ближайшему блокпосту на юге Кировоградской области. Полицейские сопроводили мужчину в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.

Напомним

Оккупанты в Ирпене обстреляли город во время эвакуации населения.