Російські окупанти обстріляли і пограбували журналіста зі Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Російські окупанти 6 березня обстріляли автомобіль швейцарського журналіста Гійома Бріке та пограбували його. Чоловік самостійно дістався до блокпоста в Кіровоградській області, де йому надали першу допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Кіровоградської області у Facebook.
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Журналіст збирав матеріал для європейських ЗМІ в Миколаївській області. Під час руху в бік Миколаєва його броньований позашляховик Land Rover Defender був обстріляний російськими військовими. Декілька куль потрапили в скло. Чоловік отримав пошкодження обличчя та передпліччя.
Окупанти відібрали у журналіста документи, гроші, а також фото- і відеотехніку, і незабаром відпустили. Поранений Бріке попрямував до найближчого блокпоста на півдні Кіровоградської області. Поліцейські супроводили чоловіка до лікувального закладу, де йому була надана медична допомога.
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