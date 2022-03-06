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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російські окупанти обстріляли і пограбували журналіста зі Швейцарії

Російські окупанти обстріляли і пограбували журналіста зі Швейцарії

Київ • УНН

 • 135098 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Російські окупанти 6 березня обстріляли автомобіль швейцарського журналіста Гійома Бріке та пограбували його. Чоловік самостійно дістався до блокпоста в Кіровоградській області, де йому надали першу допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Кіровоградської області у Facebook.

Деталі 

Журналіст збирав матеріал для європейських ЗМІ в Миколаївській області. Під час руху в бік Миколаєва його броньований позашляховик Land Rover Defender був обстріляний російськими військовими. Декілька куль потрапили в скло. Чоловік отримав пошкодження обличчя та передпліччя.

Окупанти відібрали у журналіста документи, гроші, а також фото- і відеотехніку, і незабаром відпустили. Поранений Бріке попрямував до найближчого блокпоста на півдні Кіровоградської області. Поліцейські супроводили чоловіка до лікувального закладу, де йому була надана медична допомога.

Нагадаємо 

Окупанти в Ірпіні обстріляли місто під час евакуації населення.

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