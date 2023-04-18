Российские оккупанты обстреляли 6 громад Сумской области: один человек погиб

ukru
10:03 • 55268 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 113816 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 109723 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 124676 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 109869 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 127429 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 122932 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108713 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102554 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113400 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 114604 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 125067 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 107285 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 109707 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 104235 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 201689 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 232266 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 172025 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 178030 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 213909 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 48075 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 107210 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 115731 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 131614 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 166586 просмотра
Актуальное
Российские оккупанты обстреляли 6 громад Сумской области: один человек погиб

Российские оккупанты обстреляли 6 громад Сумской области: один человек погиб

Киев • УНН

 • 436818 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В течение дня оккупанты обстреляли 6 громад Сумской области, было зафиксировано 165 прилетов. В результате обстрела Речковской громады погибла женщина, передает УНН со ссылкой на страницу Сумской ОГА.

Цитата

"В течение дня россияне осуществили обстрелы 6 пограничных громад – Речковской, Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Эсманской, Середино-Будской. Зафиксировано 165 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов. К сожалению, есть погибшие, раненые и значительные разрушения", - говорится в сообщении.

Дополнение

"Речковская община: по селу Речки Речковской россияне били из артиллерии (7 прилетов ствольная артиллерия и 5 прилетов РСЗО), в результате чего 1 гражданское лицо (женщина) ранена, 1 гражданское лицо от полученных ранений (женщина) умерла в карете скорой помощи, поврежден жилой дом и хозяйственные постройки. Через 2 часа по селу враг ударил еще раз из РСЗО – еще 5 прилетов", - отметили в Сумской ОГА.

По территории Юнаковской громады осуществлен гранатометный обстрел (1 выстрел), в результате чего 1 гражданское лицо (мужчина) получил ранения.

На Новослободскую громаду оккупанты сбросили 8 мин, в результате чего повреждено частное домохозяйство. В другой населенный пункт громады были сброшены еще 11 мин.

В Середино-Будской громаде зафиксировано 20 прилетов из артиллерии, в результате чего повреждены 4 домовладения.

Эсманская громада: враг совершил минометный обстрел, зафиксировано 5 прилетов.

В Белопольской громаде россияне били по территории громады из АГС – 40 прилетов, артиллерии – 8 прилетов и минометов – 55 прилетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за вражеского обстрела рынка в Украинске пострадало 10 человек - прокуратура

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы