Российские оккупанты обстреляли 6 громад Сумской области: один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В течение дня оккупанты обстреляли 6 громад Сумской области, было зафиксировано 165 прилетов. В результате обстрела Речковской громады погибла женщина, передает УНН со ссылкой на страницу Сумской ОГА.
Цитата
"В течение дня россияне осуществили обстрелы 6 пограничных громад – Речковской, Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Эсманской, Середино-Будской. Зафиксировано 165 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов. К сожалению, есть погибшие, раненые и значительные разрушения", - говорится в сообщении.
Дополнение
"Речковская община: по селу Речки Речковской россияне били из артиллерии (7 прилетов ствольная артиллерия и 5 прилетов РСЗО), в результате чего 1 гражданское лицо (женщина) ранена, 1 гражданское лицо от полученных ранений (женщина) умерла в карете скорой помощи, поврежден жилой дом и хозяйственные постройки. Через 2 часа по селу враг ударил еще раз из РСЗО – еще 5 прилетов", - отметили в Сумской ОГА.
По территории Юнаковской громады осуществлен гранатометный обстрел (1 выстрел), в результате чего 1 гражданское лицо (мужчина) получил ранения.
На Новослободскую громаду оккупанты сбросили 8 мин, в результате чего повреждено частное домохозяйство. В другой населенный пункт громады были сброшены еще 11 мин.
В Середино-Будской громаде зафиксировано 20 прилетов из артиллерии, в результате чего повреждены 4 домовладения.
Эсманская громада: враг совершил минометный обстрел, зафиксировано 5 прилетов.
В Белопольской громаде россияне били по территории громады из АГС – 40 прилетов, артиллерии – 8 прилетов и минометов – 55 прилетов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за вражеского обстрела рынка в Украинске пострадало 10 человек - прокуратура