Через ворожий обстріл ринку в Українську постраждало 10 людей - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу ринку в Українська на Донеччини з артилерії постраждало 10 осіб. Про це повідомив Офіс Генпрокурора, пише УНН.
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За даними слідства, 18 квітня, близько 11:30, російська армія обстріляла ринок у місті Українську.
"Від снарядів окупантів постраждало щонайменше 10 цивільних осіб. Восьмеро з них - семеро жінок та один чоловік доставлені до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - вказали у прокуратурі.
Окрім того, як вказано, зазнали руйнувань багатоквартирні та приватні будинки, пошкоджено торговельні павільйони.
За попередніми даними, війська рф обстріляли населений пункт зі ствольної артилерії.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Російські війська 18 квітя вранці відкрили вогонь з артилерії по Українську Донецької області. Спочатку було відомо про 8 поранених людей.