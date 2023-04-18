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Из-за вражеского обстрела рынка в Украинске пострадали 10 человек - прокуратура

Из-за вражеского обстрела рынка в Украинске пострадали 10 человек - прокуратура

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В результате вражеского обстрела рынка в Украинске Донецкой области из артиллерии пострадали 10 человек. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 18 апреля, около 11:30, российская армия обстреляла рынок в городе Украинске.

"От снарядов оккупантов пострадали по меньшей мере 10 гражданских лиц. Восемь из них - семь женщин и один мужчина доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь", - указали в прокуратуре.

Кроме того, как указано, подверглись разрушениям многоквартирные и частные дома, повреждены торговые павильоны.

По предварительным данным, войска рф обстреляли населенный пункт из ствольной артиллерии.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Российские войска 18 апреля утром открыли огонь из артиллерии по Украинску Донецкой области. Изначально было известно о 8 раненых людях.

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