Из-за вражеского обстрела рынка в Украинске пострадали 10 человек - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В результате вражеского обстрела рынка в Украинске Донецкой области из артиллерии пострадали 10 человек. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 18 апреля, около 11:30, российская армия обстреляла рынок в городе Украинске.
"От снарядов оккупантов пострадали по меньшей мере 10 гражданских лиц. Восемь из них - семь женщин и один мужчина доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь", - указали в прокуратуре.
Кроме того, как указано, подверглись разрушениям многоквартирные и частные дома, повреждены торговые павильоны.
По предварительным данным, войска рф обстреляли населенный пункт из ствольной артиллерии.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Российские войска 18 апреля утром открыли огонь из артиллерии по Украинску Донецкой области. Изначально было известно о 8 раненых людях.