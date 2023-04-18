росіяни обстріляли з артилерії Українськ на Донеччині: 8 людей поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Російські війська сьогодні вранці відкрили вогонь з артилеріх по Українську Донецької області, відомо про 8 поранених людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Щонайменше 8 людей поранено внаслідок артобстрілу Українська. Усі поранені доставлені в лікарню та отримують необхідну медичну допомогу", - повідомив Кириленко.
Деталі
Зі слів голови ОВА, росіяни обстріляли місто сьогодні вранці - пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку.
"Не минає ні дня без російських воєнних злочинів на Донеччині. Залишатися тут небезпечно!" - наголосив Кириленко.
Нагадаємо
Донеччину окупанти продовжують обстрілювати одразу по чотирьох напрямках. Уночі через ракетні удари С-300 та БПЛА зазнав пошкоджень Слов'янськ.