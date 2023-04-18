россияне обстреляли из артиллерии Украинск в Донецкой области: 8 человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Российские войска сегодня утром открыли огонь из артиллерих по Украинску Донецкой области, известно о 8 раненых людях. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"По меньшей мере 8 человек ранены в результате артобстрела Украинска. Все раненые доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь", - сообщил Кириленко.
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По словам главы ОВА, россияне обстреляли город сегодня утром - повредили 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.
"Не проходит ни дня без российских военных преступлений на Донбассе. Остаться здесь опасно!" – подчеркнул Кириленко.
Напомним
Донецкую область оккупанты продолжают обстреливать сразу по четырем направлениям. Ночью из-за ракетных ударов С-300 и БПЛА получил повреждения Славянск.