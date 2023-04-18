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Слов'янськ уночі росіяни атакували дронами-камікадзе та С-300 - ОВА

Слов'янськ уночі росіяни атакували дронами-камікадзе та С-300 - ОВА

Київ • УНН

 • 502855 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Донеччина продовжує обстрілюватись ворогом одразу по чотирьох напрямках. Уночі через ракетні удари С-300 та БПЛА зазнав пошкоджень Слов'янськ. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вночі росіяни обстріляли Слов'янськ - застосували ракети С-300 та дрони-камікадзе. Постраждали 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, розважальний центр, бізнес-центр та автівки", - повідомив Кириленко.

Деталі

З його слів, ситуація за напрямками виглядає так:

  • На Волноваському напрямку пошкоджено агропідприємство в Новоукраїнці, під обстрілами Пречистівка та Богоявленка.
  • На Донецькому напрямку росіяни активно стріляли по Авдіївці: використали артилерію, ракети і 4 рази — Гради. В зоні ураження — будинки на 6 вулицях.
  • На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки у Торецькій громаді, під вогнем Оріхово-Василівка, Міньківка, Никифорівка і Васюківка Соледарської громади.
  • На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Сіверську, пошкоджено будинки на 4 вулицях. 11 прильотів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади — без жертв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Костянтинівка на Донеччині за добу зазнала двох ракетних ударів ворога

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